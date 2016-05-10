Дезинсекция — процесс мероприятий, направленных на избавление помещений от насекомых c помощью различных манипуляций, такие как:

химическая обработка

истребление парами тумана

ультразвуковая обработка

таблетки и ловушки

и многие другие виды.

Помещения, в которых проводится дезинсекция могут быть как жилыми, так и технического назначения, такие как рестораны, школы, учреждения социального типа. Также мероприятия по избавлению от насекомых могут проводиться и на открытом пространстве (например: сельскохозяйственные поля). Комплекс мероприятий дезинсекции направлен на уничтожение таких видов насекомых, как мухи, тараканы, блохи, клопы, муравьи, осы, шершни, комары и многих других.