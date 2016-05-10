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Дезинсекция
избавление от насекомых

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛО ОТ 1100 РУБ

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Тараканов

Блоха

Уничтожение
Блох

Блоха

Уничтожение
Клещей

Блоха

Уничтожение
Клопов

Блоха

Уничтожение
Комаров

Блоха

Уничтожение
садовых

Блоха

Уничтожение
Мокриц

Блоха

Уничтожение
Моли

Блоха

Уничтожение
Мух

Блоха

Уничтожение
Муравьев

Блоха

Уничтожение
ос и слепней

Блоха

Уничтожение
Пауков

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и безопасные для людей, животных, цветов, техники и ремонта

Циперметрин 25
Мистраль
Блокада-антиклоп
Агран
Гранд
Сольфак
Бомбей
К-Отрин СК50
Лямбда 25МК

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Дезинсекция ОТ 1100 РУБ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛО

Дезинсекция — процесс мероприятий, направленных на избавление помещений от насекомых c помощью различных манипуляций, такие как:

 

  • химическая обработка
  • истребление парами тумана
  • ультразвуковая обработка
  • таблетки и ловушки

 

и многие другие виды.

 

Помещения, в которых проводится дезинсекция могут быть как жилыми, так и технического назначения, такие как рестораны, школы, учреждения социального типа. Также мероприятия по избавлению от насекомых могут проводиться и на открытом пространстве (например: сельскохозяйственные поля). Комплекс мероприятий дезинсекции направлен на уничтожение таких видов насекомых, как мухи, тараканы, блохи, клопы, муравьи, осы, шершни, комары и многих других.

Дезинсекция от тараканов

Существует два типа дезинсекции, такие как:

 

  • Профилактическая. Она направлена на предупреждение размножения вредителей. Производится методом стирки белья, одежды, полной уборке помещения, а также прилегающих территорий, прочисткой канализации, темных и труднодоступных углов.

 

  • Истребительная. Заключается не только в очищении помещений, но и в предотвращении размножения насекомых, их гнезд и личинок.

 

Также существует несколько типов дезинсекции, в зависимости от задач и области применения:

 

  • Медицинская. В основном используется для помещений общественного типа с большим количеством людей, таких как сады, школы, пищевые производства, поликлиники и больницы, так как эти места должны отвечать всем санитарным нормам.

 

  • Ветеринарная. Проводится в помещениях с большим количеством животных, например, в приютах или ветеринарных клиниках, так как в шерсти животных могут содержаться вредные и для человека членистоногие.

 

  • Сельскохозяйственная. Направлена как правило на сельскохозяйственную сферу, так как вредители могут жить и размножаться в поголовье скота, на полях, принося вред всей инфраструктуре.
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Работаем с современным, импортным оборудованием. Генераторы холодного и горячего тумана, газация.

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Специалисты со стажем работы в сфере дезинсекции и дератизации не менее 5-ти лет. Все прошли аттестацию.

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    2500 руб
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    • Срочный выезд от 30 мин
    • Выезд по городу 0 ₽
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        Как мы работаем

        1

        Оставляете заявку или звоните 8-800-302-10-70

        Проводим консультацию по телефону и выбираем удобную для вас дату и время
        2

        Специалист выезжает на объект и проводит осмотр

        В обговорённую дату и время специалист приезжает на объект для осмотра. Оценивает уровень заражения и предлагает вариант обработки. Договор заключается прямо на объекте.
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        Обработка помещения и приём работы

        Покидаете помещение на ~60 мин. После обработки специалисты уведомляют об окончании работ

        Часто задаваемые Вопросы и ответы

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          +7 (812) 666-68-67

          Наши
          контакты

          8-800-302-10-70
          г. Санкт-Петербург, улица Социалистическая д. 21

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