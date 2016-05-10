Дезинсекция
избавление от насекомых
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛО ОТ 1100 РУБ
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Мух
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Дезинсекция ОТ 1100 РУБ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛО
Дезинсекция — процесс мероприятий, направленных на избавление помещений от насекомых c помощью различных манипуляций, такие как:
- химическая обработка
- истребление парами тумана
- ультразвуковая обработка
- таблетки и ловушки
и многие другие виды.
Помещения, в которых проводится дезинсекция могут быть как жилыми, так и технического назначения, такие как рестораны, школы, учреждения социального типа. Также мероприятия по избавлению от насекомых могут проводиться и на открытом пространстве (например: сельскохозяйственные поля). Комплекс мероприятий дезинсекции направлен на уничтожение таких видов насекомых, как мухи, тараканы, блохи, клопы, муравьи, осы, шершни, комары и многих других.
Дезинсекция от тараканов
Существует два типа дезинсекции, такие как:
- Профилактическая. Она направлена на предупреждение размножения вредителей. Производится методом стирки белья, одежды, полной уборке помещения, а также прилегающих территорий, прочисткой канализации, темных и труднодоступных углов.
- Истребительная. Заключается не только в очищении помещений, но и в предотвращении размножения насекомых, их гнезд и личинок.
Также существует несколько типов дезинсекции, в зависимости от задач и области применения:
- Медицинская. В основном используется для помещений общественного типа с большим количеством людей, таких как сады, школы, пищевые производства, поликлиники и больницы, так как эти места должны отвечать всем санитарным нормам.
- Ветеринарная. Проводится в помещениях с большим количеством животных, например, в приютах или ветеринарных клиниках, так как в шерсти животных могут содержаться вредные и для человека членистоногие.
- Сельскохозяйственная. Направлена как правило на сельскохозяйственную сферу, так как вредители могут жить и размножаться в поголовье скота, на полях, принося вред всей инфраструктуре.
За 15 лет работы сделали
больше 18 000 обработок
это позволяет нам гарантировать качество работы
Современное оборудование
Работаем с современным, импортным оборудованием. Генераторы холодного и горячего тумана, газация.
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Специалисты со стажем работы в сфере дезинсекции и дератизации не менее 5-ти лет. Все прошли аттестацию.
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3-к квартиры
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- Выезд по городу 0 ₽
- Конфиденциально
- Гарантия до 3-х лет
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- Выезд по городу 0 ₽
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Кулеров
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